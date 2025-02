Na partida válida pela 25ª rodada da Premier League neste domingo (16), o Tottenham Hotspur abriu o placar com um gol em que o goleiro do Manchester United, André Onana espalmou um chute de fora da área nos pés do meia James Maddison, que marcou para os Spurs.

Onana disputou todas as partidas do United nesta temporada da Premier League e este gol foi o de n°35 cedido pelo time, que no momento ocupa a 15ª posição na tabela.

O goleiro camaronês foi contratado na temporada 2023-24 por cerca de 52 milhões de euros (R$ 276 milhões) vindo da Inter de Milão depois de ser eleito o melhor goleiro da Champions League 2022-23. Assim que chegou ao United, Onana protagonizou uma sequência de falhas que custaram a classificação dos Red Devils para as oitavas de final da Liga dos Campeões daquela temporada.

Alguns torcedores questionam se foi a melhor decisão o, na época treinador, Erik ten Hag, e da diretoria, liberar o espanhol David de Gea para contratar Onana.

