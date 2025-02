Técnico do Barcelona coloca ponto final em disputa por posição: ‘É o número um’

O Barcelona encara o Deportivo Alavés neste domingo (2), em jogo válido pela 22ª rodada de La Liga. Na corrida por fora pelo título espanhol, o time de Hansi Flick tem ao menos uma certeza no onze inicial da partida em Montjuïc: Szczesny defenderá a meta blaugrana.

Na coletiva de imprensa anterior ao duelo, Hansi Flick, treinador do Barcelona, colocou um ponto final em qualquer discussão que recolocasse Inaki Pena como goleiro titular da equipe. Para o alemão, o veterano, que abandonou a aposentadoria para prestar serviços à equipe catalã, está a frente na disputa pela posição. Vale lembrar que Ter Stegen, capitão e goleiro titular do Barcelona, trata uma ruptura no tendão patelar e está fora da temporada. Até por isso, o clube optou por buscar um novo goleiro no mercado.

Szczesny vem ganhando oportunidades na metade final da temporada 2024-25 e foi titular em seis dos últimos oito jogos. Mesmo com o voto de confiança atribuído ao arqueiro espanhol após a lesão de Ter Stegen, Flick parece confiar mais em um jogador experiente.

-No momento, Szczesny é o número um da posição - determinou o comandante alemão.

Szczesny, goleiro do Barcelona, treina pela equipe catalã (Foto: Reprodução)

Diante do Alavés, o Barcelona terá a oportunidade de se manter como postulante ao título de La Liga. Ciente do peso da partida em casa, Flick acendeu o alerta defensivo para a equipe: apesar de ter o melhor ataque da Europa até aqui na temporada, o time ainda sofre muitos gols.

-Cada jogo é diferente. Queremos vencer. Para isso, teremos que defender porque também queremos uma defesa limpa. Temos que estar famintos para criar oportunidades. Temos que ser muito cautelosos porque nos últimos três jogos fora de cinco, eles marcaram nos primeiros "15 minutos.

