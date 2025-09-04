Técnico da França avalia evolução de Mbappé: ‘Compromete o grupo’

Técnico da França, Didier Deschamps avaliou a evolução de Kylian Mbappé desde que assumiu a braçadeira de capitão da seleção. Em coletiva, o treinador elogiou o atacante e demonstrou confiança no espírito de liderança do jogador do Real Madrid.

- Sinceramente, não pesou. Se eu dei a braçadeira a ele, é porque achei que ele tinha capacidade. Ele teve um período de menos sucesso, mas sempre assumiu seu papel de capitão. Ele não está sozinho. Sua palavra compromete o grupo, ele tem essa responsabilidade. Ele está lidando muito bem com essa situação hoje. Ele é o capitão e um dos líderes deste grupo.

Campeão do mundo com a França em 2018, Mbappé é a grande referência de sua seleção nos últimos sete anos. O atacante foi o principal responsável por levar a equipe de Didier Deschamps à final do Mundial em 2022 e busca uma nova classificação para a Copa de 2026.

Aos 26 anos, Mbappé soma 50 gols em 90 partidas e pode se tornar o vice-artilheiro geral da França nesta Data Fifa. O craque precisa balançar as redes duas vezes para ultrapassar a marca de Thierry Henry e buscar o recorde de Olivier Giroud.

Data Fifa da França e de Mbappé

Nesta sexta-feira (5), a França visita a Ucrânia, pela 1ª rodada do Grupo D nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na terça-feira (9), os Bleus recebem a Islândia, no Parque dos Príncipes, pela 2ª rodada.

