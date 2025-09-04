menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico da França avalia evolução de Mbappé: ‘Compromete o grupo’

Atacante é o capitão da equipe comandada por Didier Deschamps

Mbappé aplaude incentivo da torcida após derrota da França para a Espanha
imagem cameraMbappé aplaude incentivo da torcida após derrota da França para a Espanha (Foto: Franck Fife/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
14:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico da França, Didier Deschamps avaliou a evolução de Kylian Mbappé desde que assumiu a braçadeira de capitão da seleção. Em coletiva, o treinador elogiou o atacante e demonstrou confiança no espírito de liderança do jogador do Real Madrid.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Sinceramente, não pesou. Se eu dei a braçadeira a ele, é porque achei que ele tinha capacidade. Ele teve um período de menos sucesso, mas sempre assumiu seu papel de capitão. Ele não está sozinho. Sua palavra compromete o grupo, ele tem essa responsabilidade. Ele está lidando muito bem com essa situação hoje. Ele é o capitão e um dos líderes deste grupo.

Campeão do mundo com a França em 2018, Mbappé é a grande referência de sua seleção nos últimos sete anos. O atacante foi o principal responsável por levar a equipe de Didier Deschamps à final do Mundial em 2022 e busca uma nova classificação para a Copa de 2026.

Aos 26 anos, Mbappé soma 50 gols em 90 partidas e pode se tornar o vice-artilheiro geral da França nesta Data Fifa. O craque precisa balançar as redes duas vezes para ultrapassar a marca de Thierry Henry e buscar o recorde de Olivier Giroud.

Data Fifa da França e de Mbappé

Nesta sexta-feira (5), a França visita a Ucrânia, pela 1ª rodada do Grupo D nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na terça-feira (9), os Bleus recebem a Islândia, no Parque dos Príncipes, pela 2ª rodada.

Mbappé é proprietário do Caen, da França (Foto: Franck Fife/AFP)
Mbappé em coletiva de imprensa antes de jogo da França (Foto: Franck Fife/AFP)

