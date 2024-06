Sylvinho destaca entrega da Albânia em empate com a Croácia: ‘Lembrarei para vida toda desse jogo’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro

O técnico da Albânia, Sylvinho elogiou o desempenho da seleção, em entrevista coletiva após o empate heróico nos acréscimos contra a Croácia na segunda rodada do grupo B da Eurocopa. A equipe do ex-Corinthians saiu na frente no início do jogo, sofreu a virada e arrancou o empate em 2 a 2 nos 49 minutos.

Veja a entrevista acima:

- É muito difícil analisar todo o jogo, foi incrível, inacreditável. No primeiro tempo acho que estivemos muito bem. É preciso sempre lembrar que do outro lado (Croácia) tem jogadores ótimos, uma equipe inacreditável. Todo o meu respeito ao treinador, à seleção, aos atletas… Foi uma sensação incrível, lembrarei desse jogo por toda minha vida - declarou Sylvinho.

(Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A única participação da Albânia em Eurocopas até então era em 2016, em que a seleção venceu a Romênia, mas foi derrotada pela França, que sedeu a edição, e para a Suíça, resultando numa eliminação na fase de grupos.

Com um ponto conquistado, a seleção ainda sonha com a classificação para o mata-mata. O próximo compromisso dos albaneses será contra a Espanha na próxima segunda-feira (24), na última partida da fase de grupos.

