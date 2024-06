Torcedores reagem à atuação da Albânia contra Croácia: ‘Aula do Sylvinho’

Sylvinho após partida da Albânia (Foto: Divulgação/FSHF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 12:40 • São Paulo (SP)

De forma heróica, a Albânia marcou nos acréscimos da segunda etapa e garantiu o empate em 2 a 2 com a Croácia, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. Após abrir o placar no início da partida, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho sofreu a virada em poucos minutos, mas conseguiu se recuperar na partida com o gol marcado por Klaus Gjasula no apagar das luzes.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico brasileiro conquista seu primeiro ponto na atual edição do torneio continental e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo B. A Croácia, por sua vez, permanece na lanterna da chave e terá dificuldades para se classificar ao mata-mata.

Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a atuação da seleção comandada por Sylvinho, ex-treinador do Corinthians. Confira a seguir alguns comentários.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS DE ALBÂNIA E CROÁCIA

Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Albânia de Sylvinho encara a Espanha, na próxima quarta-feira (24), na Esprit Arena. No mesmo dia, a Croácia enfrenta a Itália, na Red Bull Arena. Ambas as equipes permanecem com chances de classificação à segunda fase da competição.