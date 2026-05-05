Julián Alvarez é o grande trunfo do Atlético na Champions; entenda

O Atlético de Madrid enfrenta o Arsenal nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium, em Londres, pela volta da semifinal da Champions League. Para reverter o empate por 1 a 1 conquistado na Espanha e avançar à final em Budapeste, os Colchoneros contam com seu principal trunfo ofensivo: Julián Alvarez. O atacante argentino de 26 anos é o grande nome da equipe de Diego Simeone na competição europeia.

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Os números de Alvarez na Champions League nesta temporada impressionam. Em 14 jogos, ele soma 10 gols e quatro assistências, totalizando 14 participações diretas em gols. O argentino tornou-se o primeiro jogador da história do Atlético de Madrid a marcar 10 gols em uma única edição da Champions League. O recorde anterior era de Diego Costa, com oito gols na temporada 2013/14.

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A eficiência do atacante é ainda mais notável quando analisada em perspectiva. Pelo Atlético de Madrid, ele participa de um gol a cada 80 minutos na competição. Ao todo, em sua carreira na Champions League, Alvarez já soma 25 gols e nove assistências em 41 partidas, com uma média de 34 contribuições diretas para gols.

Com o gol de pênalti marcado contra o Arsenal no jogo de ida, Julián Alvarez alcançou um feito histórico entre os argentinos na Champions League. Ele se tornou o jogador da Argentina que mais rápido atingiu a marca de 25 gols no torneio, alcançando o número em apenas 41 partidas. O recorde anterior pertencia a Lionel Messi, que havia chegado aos 25 gols em 42 jogos.

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Entre todos os atacantes com 20 ou mais participações em gols na história da Champions League, apenas Erling Haaland possui uma média melhor do que a de Julián Alvarez, que registra um gol ou assistência a cada 80 minutos.

Julián Alvarez disputa bola com Rice e Zubimendi em Atlético de Madrid x Arsenal, pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A contribuição de Julián Alvarez ao Atlético de Madrid, no entanto, vai muito além dos números ofensivos. Sua importância tática para o sistema de Simeone é igualmente relevante, especialmente na pressão sobre a saída de bola adversária.

O argentino lidera todos os jogadores desta edição da Champions League em ações de pressão alta contra a sequência ofensiva do oponente, com 899 pressionamentos. Além disso, ele é responsável por 16,1% de todas as pressões altas realizadas pelo Atlético de Madrid na competição, o maior percentual entre todos os jogadores do elenco.

Esses números refletem o encaixe perfeito do atacante ao estilo de jogo implementado por Simeone, que preza pela intensidade, sacrifício e marcação forte desde o ataque.

Disponibilidade e desafio contra o Arsenal

Havia uma dúvida sobre a participação de Julián Alvarez no jogo de volta contra o Arsenal. O atacante sentiu uma pancada no final do primeiro duelo e foi substituído. Ele não atuou na vitória do Atlético sobre o Valencia no último sábado, como medida de precaução, mas viajou a Londres com a delegação e deve estar disponível. Em entrevista, o técnico Diego Simeone destacou a importância do argentino para o confronto.

– Julián Alvarez é importante neste jogo porque conhece muito bem a Premier League. Ele jogou muito bem na semana passada e espero que possa trazer o que precisamos amanhã – disse o treinador em coletiva de imprensa.

O Atlético de Madrid busca sua quarta final de Champions League e a primeira desde 2016. Alvarez, que já levantou a taça pelo Manchester City em 2023, tem a chance de liderar os Colchoneros à decisão em Budapeste no dia 30 de maio.

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