Julián Alvarez é o grande trunfo do Atlético na Champions; entenda
Argentino tem14 participações diretas em gols em 14 jogos na competição
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O Atlético de Madrid enfrenta o Arsenal nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium, em Londres, pela volta da semifinal da Champions League. Para reverter o empate por 1 a 1 conquistado na Espanha e avançar à final em Budapeste, os Colchoneros contam com seu principal trunfo ofensivo: Julián Alvarez. O atacante argentino de 26 anos é o grande nome da equipe de Diego Simeone na competição europeia.
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Os números de Alvarez na Champions League nesta temporada impressionam. Em 14 jogos, ele soma 10 gols e quatro assistências, totalizando 14 participações diretas em gols. O argentino tornou-se o primeiro jogador da história do Atlético de Madrid a marcar 10 gols em uma única edição da Champions League. O recorde anterior era de Diego Costa, com oito gols na temporada 2013/14.
A eficiência do atacante é ainda mais notável quando analisada em perspectiva. Pelo Atlético de Madrid, ele participa de um gol a cada 80 minutos na competição. Ao todo, em sua carreira na Champions League, Alvarez já soma 25 gols e nove assistências em 41 partidas, com uma média de 34 contribuições diretas para gols.
Com o gol de pênalti marcado contra o Arsenal no jogo de ida, Julián Alvarez alcançou um feito histórico entre os argentinos na Champions League. Ele se tornou o jogador da Argentina que mais rápido atingiu a marca de 25 gols no torneio, alcançando o número em apenas 41 partidas. O recorde anterior pertencia a Lionel Messi, que havia chegado aos 25 gols em 42 jogos.
Entre todos os atacantes com 20 ou mais participações em gols na história da Champions League, apenas Erling Haaland possui uma média melhor do que a de Julián Alvarez, que registra um gol ou assistência a cada 80 minutos.
A contribuição de Julián Alvarez ao Atlético de Madrid, no entanto, vai muito além dos números ofensivos. Sua importância tática para o sistema de Simeone é igualmente relevante, especialmente na pressão sobre a saída de bola adversária.
O argentino lidera todos os jogadores desta edição da Champions League em ações de pressão alta contra a sequência ofensiva do oponente, com 899 pressionamentos. Além disso, ele é responsável por 16,1% de todas as pressões altas realizadas pelo Atlético de Madrid na competição, o maior percentual entre todos os jogadores do elenco.
Esses números refletem o encaixe perfeito do atacante ao estilo de jogo implementado por Simeone, que preza pela intensidade, sacrifício e marcação forte desde o ataque.
Disponibilidade e desafio contra o Arsenal
Havia uma dúvida sobre a participação de Julián Alvarez no jogo de volta contra o Arsenal. O atacante sentiu uma pancada no final do primeiro duelo e foi substituído. Ele não atuou na vitória do Atlético sobre o Valencia no último sábado, como medida de precaução, mas viajou a Londres com a delegação e deve estar disponível. Em entrevista, o técnico Diego Simeone destacou a importância do argentino para o confronto.
– Julián Alvarez é importante neste jogo porque conhece muito bem a Premier League. Ele jogou muito bem na semana passada e espero que possa trazer o que precisamos amanhã – disse o treinador em coletiva de imprensa.
O Atlético de Madrid busca sua quarta final de Champions League e a primeira desde 2016. Alvarez, que já levantou a taça pelo Manchester City em 2023, tem a chance de liderar os Colchoneros à decisão em Budapeste no dia 30 de maio.
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