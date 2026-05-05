Astro da Premier League entra na mira do Barcelona

Astro do Newcastle na Premier League, Anthony Gordon entrou na mira do Barcelona para a próxima temporada. Segundo o "Marca", o inglês está em uma lista de pretendidos por Deco e Hansi-Flick, mas a contratação é considerada complicada.

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Apesar do desejo de Gordon em vestir a camisa do Barcelona, o atleta possui contrato com o Newcastle até 2030. E o clube inglês não planeja se desfazer de um de seus principais jogadores do elenco por menos do que 85 milhões de euros (R$ 489,9 milhões).

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O Barcelona não está disposto a pagar esse valor, pois entende que a posição não é uma prioridade do elenco. Além disso, os culés acreditam que conseguem encontrar outros perfis para a função, mas por valores mais acessíveis.

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick prioriza a contratação de um centroavante e de um defensor para o lado esquerdo. Nesta janela, o clube deve perder Robert Lewandowski, que está em fim de contrato e pode sair sem custos.

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Barcelona tem opção de compra de Rashford

Na janela, o Barcelona deverá decidir se irá exercer ou não a compra do atacante Marcus Rashford, que pertence ao Manchester United. O contrato prevê um pagamento de 30 milhões de euros pela aquisição em definitivo do atacante inglês, que foi peça importante ao longo da temporada.

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