menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro da Premier League entra na mira do Barcelona

Clube catalão conhece valores pretendidos por atacante inglês

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
13:26
Anthony Gordon comemorando gol do Newcastle na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)
imagem cameraAnthony Gordon comemorando gol do Newcastle na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Astro do Newcastle na Premier League, Anthony Gordon entrou na mira do Barcelona para a próxima temporada. Segundo o "Marca", o inglês está em uma lista de pretendidos por Deco e Hansi-Flick, mas a contratação é considerada complicada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar do desejo de Gordon em vestir a camisa do Barcelona, o atleta possui contrato com o Newcastle até 2030. E o clube inglês não planeja se desfazer de um de seus principais jogadores do elenco por menos do que 85 milhões de euros (R$ 489,9 milhões).

continua após a publicidade

O Barcelona não está disposto a pagar esse valor, pois entende que a posição não é uma prioridade do elenco. Além disso, os culés acreditam que conseguem encontrar outros perfis para a função, mas por valores mais acessíveis.

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick prioriza a contratação de um centroavante e de um defensor para o lado esquerdo. Nesta janela, o clube deve perder Robert Lewandowski, que está em fim de contrato e pode sair sem custos.

continua após a publicidade

Barcelona tem opção de compra de Rashford

Na janela, o Barcelona deverá decidir se irá exercer ou não a compra do atacante Marcus Rashford, que pertence ao Manchester United. O contrato prevê um pagamento de 30 milhões de euros pela aquisição em definitivo do atacante inglês, que foi peça importante ao longo da temporada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias