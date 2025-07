Real Madrid cogita medida drástica para se desfazer de Reinier

O Real Madrid cogita rescindir o contrato de Reinier de forma antecipada e se desfazer do brasileiro na janela de transferências. Segundo o "Marca", o meio-campista treina sozinho, enquanto aguarda uma oferta de outra equipe.

No verão europeu de 2024, Reinier chegou a treinar na equipe principal do Real Madrid devido a ausência de grandes nomes por conta da Eurocopa. No entanto, o meia foi deixado de fora da pré-temporada realizada nos Estados Unidos por Carlo Ancelotti, o que foi um recado forte ao jogador.

Com os empréstimos sem sucesso nas últimas temporadas, Reinier não foi convocado para a pré-temporada prévia ao Mundial de Clubes, mas também não está nos planos do Castilla. Com isso, o clube opta por não criar falsas expectativas para o brasileiro e evitar que os treinadores o utilizem em treinos.

Neste momento, Reinier tem as portas fechadas do Real Madrid, que pode antecipar o fim do contrato do meia caso não surjam propostas pelo ex-jogador do Flamengo. O atleta tem vínculo com o clube merengue até junho de 2026.

Real Madrid se frustra com empréstimos de Reinier

Em sua primeira temporada, Reinier foi emprestado ao Borussia Dortmund, que é conhecido pelo desenvolvimento de jovens jogadores. No entanto, o brasileiro foi pouquíssimo utilizado em duas temporadas.

Nos dois anos seguintes, o meia foi emprestado ao Girona e Frosinone, mas também não conseguiu deslanchar na carreira. Ainda assim, o jovem conseguiu ter mais minutos em campo em relação ao período com o Dortmund, embora também tenha sofrido com lesões.

Na última temporada, o Real Madrid emprestou Reinier ao Granada, da segunda divisão espanhola. No entanto, o meia não conseguiu ser uma peça chave, embora tenha marcado um gol e contribuído com quatro assistências em 24 jogos.

