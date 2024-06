(Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 09:33 • Rio de Janeiro

Destaque do Real Madrid e candidato a Bola de Ouro da temporada, Vini Jr atrai interesse do PSG e o clube monitora a contratação do atacante para substituir Kylian Mbappé. Segundo a rádio 'RMC Sport', o time parisiense monitora o brasileiro caso apareça alguma oportunidade para contratá-lo.

A lacuna de Mbappé, que foi transferido aos Merengues gratuitamente, no clube francês será um enorme baque para a equipe. A ideia do Paris Saint-Germain é contratar um jogador com perfil parecido para comandar o ataque do time de Luis Enrique. Ainda segundo a rádio, o time da capital monitora outros nomes simultaneamente.

Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até 2027, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. O camisa 7 foi o protagonista do time na conquista da Champions League desta temporada, contra o Borussia Dortmund em Wembley, marcando o segundo gol que sacramentou o 15° título da equipe espanhola na sua história.

À contrapartida, o jornal "As" afirmou que o brasileiro não tem interesse em deixar o o clube espanhol, que também não sinaliza uma possível venda. A relação entre os clubes degradou por conta das adversidades na criação da Superliga.

Vini Jr marcou o segundo gol da decisão da Liga dos Campeões 2023/24 (Foto: INA FASSBENDER / AFP)