Rodrygo tem futuro no Real Madrid definido

Rodrygo foi um dos principais nomes do Real Madrid na conquista da Champions. (Foto: AFP)







Escrito por Rafael Almeida e Rafael Oliva • Publicada em 11/06/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, tem sido ligado a outras equipes do futebol europeu nas últimas semanas. As especulações tiveram início com a chegada de Kylian Mbappé à Espanha, mas não devem se concretizar. O Lance! apurou que atleta brasileiro seguirá como jogador do clube merengue.

Na manhã desta terça (11), o jornal MARCA, da Espanha, noticiou que o Real Madrid teria recebido uma proposta de PSG e Manchester City pela venda de Rodrygo. Alvo dos gigantes, o camisa 11 já demonstrou diversas vezes a vontade em continuar como jogador dos Blancos e mantém este desejo.

Com a decisão, quem ganha é Carlo Ancelotti. O comandante, que além das competições habituais terá o Super Mundial de Clubes para disputar na próxima temporada, seguirá com um de seus principais nomes ofensivos, além de ter ampliado o poder de fogo do elenco com Mbappé e Endrick. A expectativa é que o Real Madrid jogue entre 60 e 70 partidas em 2024/25.

O atacante tem um contrato longo pela frente: são mais quatro anos de vínculo, além de uma multa rescisória avaliada em 1 bilhão de euros (cerca de R$5.7 bilhões de reais). No momento, Rodrygo está na Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, que iniciará no próximo dia 20.

A temporada de Rodrygo no Real Madrid

Em 2023/24, Rodrygo teve mais um ano de afirmação como uma estrela do Real Madrid. Ao lado de Vinícius Jr. e Jude Bellingham, o atacante foi peça crucial na campanha de sucesso do time espanhol, que foi campeão da Champions League, pela 15ª vez, e de LA LIGA, pela 36ª.

Rodrygo com a taça da Champions League após conquista em Wembley. (Foto: Divulgação)

Individualmente, o Rayo foi vice artilheiro do time na campanha vitoriosa pela Champions, com cinco gols. No geral, foram 17 bolas na rede e oito assistências em 51 partidas disputadas.