Sporting conquista o título português; confira a lista dos campeões

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 12:03 • Lisboa (POR)

Neste domingo (5), com duas rodadas de antecedência, o Sporting de Lisboa foi campeão português da temporada 2023/24. A turma de Alvalade venceu seu 20° título da história, depois da derrota do Benfica por 2 a 0 contra o Famalicão, fora de casa. Além disso, a equipe pode quebrar um recorde de pontos no campeonato.

O time comandado por Rúben Amorim comemorou a segunda conquista da década, após quase 20 anos de jejum da liga nacional, que o treinador ajudou a quebrar, ao liderar a competição em 2020/21. Se vencer os jogos contra Estoril e Chaves, os Leões alcançam os 90 pontos, que seria sua melhor campanha e a segunda maior na história, atrás apenas do Porto, que fez 91 pontos em 2021/22.

Veja a seguir todos os campeões do Campeonato Português:

5° - Belenenses

Mesmo com a dominância dos três principais clubes do país, o Belenenses entrou no exclusivo hall de campeões na temporada 1945/46.

4° - Boavista

Também com um título no currículo, o Boavista conquistou a liga portuguesa em 2000/01, com o famoso 'Esquadrão Imortal'.

3° - Sporting

O atual campeão e o primeiro a ter mais de um título, os Leões têm 20 títulos:

1940/41, 1943/44, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1957/58, 1961/62, 1965/66, 1969/70, 1973/74, 1979/80, 1981/82, 1999/00, 2001/02, 2020/21, 2023/24.

2° - Porto

Os Dragões da cidade do Porto conquistaram a liga nacional 30 vezes:

1934/35, 1938/39, 1939/40, 1955/56, 1958/59, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2017/18, 2019/20, 2021/22.

1° - Benfica

O maior campeão do país, as Águias somam incríveis 38 títulos na galeria do clube:

1935/36, 1936/37, 1937/38, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1949/50, 1954/55, 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1986/87, 1988/89, 1990/91, 1993/94, 2004/05, 2009/10, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2022/23.