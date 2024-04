Especulado no Liverpool, Rúben Amorim pode treinar outro clube da Premier League

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 14:50 • Londres (ING)

Em temporada marcante no comando do Sporting de Portugal, Rúben Amorim é o nome mais cotado nas últimas semanas de diversos clubes da Inglaterra. Desta vez, o técnico português embarcou a Londres para se encontrar com donos do West Ham e poderá treinar o clube.

Com o anúnico de saída de Jürgen Klopp, o Liverpool ainda busca um substituto para o alemão e os Reds passaram as últimas semanas estudando a negociação com o atual comandante do Sporting, porém um possível 'chapéu' entre advesários de Premier League pode acontecer. Segundo o jornal inglês 'The Athletic', Amorim é o alvo prioritário do West Ham para o verão com a saída do atual treinador, David Moyes.

O clube estrelado por Lucas Paquetá não vem adquirindo bons resultados e ocupa o 8° lugar do Campeonato Inglês. Os Hammers não vivem boa fase na temporada, tendo sido eliminado da Liga Europa pelo Bayer Leverkusen na fase anterior, dificultando uma classificação para competições europeias. O contrato do treinador do clube londrino se encerra no fim da temporada.

Rúben Amorim recolocou Sporting na Champions League em 2021 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Amorim falou em entrevista ao jornalista italiano, Fabrizio Romano, que não garante sua permanência ao Sporting, onde ele está a caminho de conquistar o Campeonato Português e a Taça de Portugal.