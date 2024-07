Southgate no comando da Inglaterra na Eurocopa (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 15:47 • Berlim (ALE)

Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, manteve a confiança em seu elenco antes da final da Eurocopa, diante da boa seleção da Espanha. O comandante afirmou não estar preocupado com o adversário, mas não deixou de elogiar o time treinado por Luis de la Fuente.

- Eu não estou muito preocupado. Nós já sabemos como eles jogam. Pressionam bem, com muita intensidade, e são um time muito equilibrado. Conservam a posse de bola muito bem. Mas nos últimos dois jogos, demonstramos uma grande versão nossa, e esperamos que ela se repita amanhã - afirmou o inglês.

Apesar de questionado pelo futebol pouco vistoso do English Team, Southgate conduz a Inglaterra à segunda final de Eurocopa seguida. Em 2021, acabou perdendo a decisão nos pênaltis para a Itália, mas busca reescrever a história desta vez.

- Em algumas oportunidades você tem que superar momentos ruins como um time. A Inglaterra, no passado, via os grandes jogos de competições pela televisão, e precisávamos mudar isso. Agora ainda existem grandes expectativas, mas estamos respondendo. Alcançamos a fase semifinal em três dos últimos grandes torneios. Quebramos vários recordes no período. Mas sabemos que temos que conquistar o título para voltar a sentir o respeito do resto do mundo do futebol - disse Gareth.

Inglaterra e Espanha se enfrentam neste domingo (14), valendo a taça da Euro. A Fúria quer encerrar um jejum de 12 anos, enquanto os Três Leões buscam saborear o troféu pela primeira vez na história. A bola vai rolar no Olímpico de Berlim às 16h (de Brasília).