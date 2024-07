Por que a premiação da Euro é cinco vezes maior que a da Copa América?

💸 Premiação da Copa América 2024:



- Eliminados na fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) para cada

- Eliminados nas quartas: US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) para cada

- 4º colocado: US$ 6 milhões (R$ 33 milhões)

- 3º colocado: US$ 7 milhões (R$ 38 milhões)

- Vice: US$ 9 milhões (R$ 49 milhões)

- Campeão: US$ 18 milhões (R$ 98 milhões)