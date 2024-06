Max Verstappen diz entender pai em bate-boca com chefe da Red Bull: ‘Poderia ser evitado’

Max Verstappen é o líder do campeonato (Foto: Joe Klamar / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/06/2024 - 10:59 • Spielberg (AUT)

Em meio a um verdadeiro fogo cruzado na Áustria, Max Verstappen opinou sobre as recentes acusações do pai, Jos Verstappen, contra o chefe da Red Bull, Christian Horner. O tricampeão destacou que o ex-piloto de F1 havia sido “bastante claro” sobre o motivo das trocas de farpas, enfatizando ainda que a situação “poderia ser evitada”.

Tudo começou quando Jos revelou à imprensa que o dirigente havia vetado a sua participação no ‘Legends Parade’ (‘Desfile das Lendas’, em tradução livre), que acontecerá domingo (30) no Red Bull Ring, palco da 11ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. Nas palavras de Jos, “aconteceriam algumas filmagens, por exemplo, também com um drone, mas Horner não queria que eu fosse filmado”, dizendo ainda que o chefão dos taurinos “era infantil”.

Horner, por sua vez, deixou claro que nunca teve problemas com os pais dos pilotos antes, “e quaisquer que sejam os problemas de Jos, não tenho nada a comentar sobre isso”. Por fim, do lado da Red Bull, Helmut Marko também deu seu pitaco e disse que o bate-boca parecia “coisa de jardim de infância”.

Após a vitória na corrida sprint, Verstappen foi questionado sobre a treta.

- Claro que não é legal, nem para mim, nem para meu pai, nem para Christian, nem para a equipe, pois não queremos que essas coisas aconteçam -iniciou Max

- Meu pai foi bastante claro sobre a razão por trás disso e entendo a opinião dele, porque é convidado ao final do dia para pilotar o carro e descobre que ele (Horner) não queria isso. Meu pai não se importa em pilotar, mas ele foi perguntado sobre. ‘Por favor, faça pelos fãs, os fãs neerlandeses’ e blá-blá-blá' - continuou o piloto.

(Foto: Jure Makovec / AFP)

- Temos um ótimo relacionamento com a Red Bull, estamos correndo em casa, então entendo. Por outro lado, estou aqui para me concentrar no desempenho, portanto quero ter um bom relacionamento com todos. Mas, claro, este cenário poderia ter sido evitado - concluiu Verstappen.

A classificação para a corrida principal será realizada ainda neste sábado (29), às 11h (horário de Brasília). O Grande Prêmio da Áustria será disputado no domingo (30), às 10h (horário de Brasília).