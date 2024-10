Guardiola aponta maior jogador de futebol da história e cria polêmica

Pep Guardiola em Slovan Bratislava x Manchester City pela Champions League (Foto: Joe Klamar/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 17:22 • Redação do Lance!

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, chamou atenção com uma declaração sobre quem seria o maior jogador de todos os tempos. Para o espanhol, nem Pelé, nem Maradona ocupam o posto: Lionel Messi, lenda do Barcelona e da Albiceleste, é o jogador de maior impacto na história do esporte.

A fala ocorreu em entrevista ao programa televisivo “Che Tempo Che Fa”, da Itália. Na declaração, o comandante foi enfático sobre a opinião e sequer citou outros nomes importantes, como Cristiano Ronaldo, grande rival de Lionel Messi nas últimas décadas.

-Leo Messi é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Posso estar desrespeitando nomes como Pelé e Maradona, mas não consigo imaginar ninguém com a consistência de Messi. Ele é único.

Pep Guardiola e Lionel Messi foram os grandes protagonistas do vitorioso Barcelona no início da década de 2010 (Foto: AFP)

O comandante treinou a lenda argentina por quatro temporadas, de 2008 até 2012. Sob o comando do espanhol, Messi soma impressionantes 211 gols e 80 assistências em 219 jogos. Juntos, guiaram o Barcelona ao completo domínio do futebol europeu no início da década passada, com as múltiplas conquistas do Campeonato Espanhol, Champions League e Mundial de Clubes.

Pep Guardiola também abordou outros assuntos relevantes sobre a fase atual da carreira. No último ano de contrato com o Manchester City, o treinador ainda não tem o futuro definido, mas negou qualquer intenção atual de se juntar ao comando técnico da seleção da Inglaterra:

-Não é verdade (sobre os rumores que o ligavam aos Três Leões), sou treinador do Manchester City. Ainda não decidi nada, então tudo pode acontecer.

O Manchester City de Pep Guardiola é o atual vice-colocado na Premier League 2024-25, com 17 pontos, um a menos que o líder Arsenal. Após a pausa internacional, a equipe retorna aos gramados para enfrentar o Wolverhampton, pela oitava rodada da Premier League.

