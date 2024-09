Diego Simeoni concedeu coletiva de imprensa após o empate no clássico, em Madri (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 19:59 • Madri (ESP)

O técnico Diego Simeone concedeu coletiva de imprensa após o empate do Atlético de Madrid por 1 a 1 com o Real Madrid, no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP), pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O comandante Colchonero analisou repudiou as atitudes dos torcedores do Atleti, mas criticou a provocação de Courtois.

Aspas de Simeone

- Que o clube tome uma decisão sobre as ações cometidas por esses torcedores. Não precisamos dessas pessoas nem desses equipamentos, mas isso não justifica as ações. Não justifica, mas cuidado com a forma como nos comportamos, inclusive eu, sancionamos o que provoca. Já isso não sanciona, permite fazer qualquer coisa - disse Simeone.

- Aconteceu com ele no Bernabéu. Não deveria acontecer de novo, não. Os clubes são os primeiros que não têm que permitir. Cuidado conosco, não somos vítimas. O que se faz quando Griezmann é provocado não está certo ., Simeone, quem quer que seja - opinou sobre o incidente envolvendo Courtois.

- Disseram que foi o goleiro rival que provocou. Essa ação não justifica o que fizeram, mas quem provoca também pode ser punido - comentou o técnico do Atlético de Madrid.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID 1x1 REAL MADRID

8ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: 29/09/2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Éder Militão (18'/1ºT) (RMA) e Ángel Correa (50'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Modric (RMA); Le Normand, Álvarez e Gallagher (ATM)

🟥 Cartão vermelho: M. Llorente (ATM)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Molina (Koke), Le Normand, Giménez, Mandava (Galán); Rodrigo de Paul, M. Llorente, Gallagher (Correa) e Álvarez (Riquelme); Griezmann e Sorloth (Lino)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Carvajal, Rudiger, Militão e Mendy; Tchouaméni, Modric (Vázquez) e Valverde; Bellingham, Rodrygo (García) e Vini Jr. (Endrick)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (ESP)