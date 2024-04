Simeone aponta motivo da eliminação do Atlético de Madrid na Champions League

Diego Simeone lamentou a eliminação do Atlético de Madrid diante do Borussia Dortmund (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/04/2024 - 20:21 • Dortmund (ALE)

O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, apontou o motivo da eliminação de sua equipe nas quartas de final da Champions League, diante do Borussia Dortmund. Seu time tinha conquistado a vantagem no jogo de ida, mas acabou derrotado por 4 a 2 na volta.

- Nas duas partidas, as situações de gol que tivemos foram melhores. No jogo de hoje, tivemos a primeira, com o Morata. No segundo tempo, começamos bem, com boas chances. Eles não tiveram este tipo de chance, mas foram contundentes - justificou o treinador.

- Foram quatro gols, não pudemos ter a contundência esperada. Se tivéssemos, teríamos ganhado por 6 a 4. No primeiro jogo, poderíamos ganhar por vantagem maior. Se a sorte estivesse do nosso lado, o resultado teria sido diferente.

Questionado se a "contundência" poderia ser treinada, a resposta do técnico não foi das mais animadoras. Isso porque o argentino afirmou que é difícil por se tratar de uma questão individual de cada jogador.

- São características de mais ou menos acerto. Por isso que as estatísticas apontam 80% (de acerto nas finalizações) para um, 40% para outro... Faz parte do futebol. Se podemos melhorar? Podemos, mas faz parte da essência de cada jogador, tanto na defesa quanto no ataque.

Na visão de Simeone, faltou contundência ao Atlético de Madrid diante do Borussia Dortmund pela Champions League (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Apesar da frustração, Simeone reconheceu a superioridade do adversário no jogo e parabenizou o time de Edin Terzić pela classificação.

- Temos que dar os parabéns ao nosso rival. Competimos da melhor forma que podemos e agora continuamos a focar em La Liga. No final, eles foram superiores e temos de os dar os parabéns - resumiu o técnico.