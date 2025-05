Neste sábado (24), às 11h (de Brasília), Sheffield United e Sunderland se enfrentam em Wembley, em Londres (Inglaterra), em jogo que vale o acesso à Premier League. Mais do que uma simples partida, o confronto vale uma receita bilionária para o que clube que vencer para a próxima temporada. A diferença de pontos entre os clubes na temporada regular foi de 14 pontos - com vantagem para o Sheffield. A final, contudo, é única, e a pontuação fica de lado na decisão.

O Sheffield United ficou na terceira colocação da Championship, segunda divisão inglesa, com 90 pontos em 46 partidas. Já o Sunderland, tradicional clube inglês, ficou em quarto com 76 pontos. Um dos destaques da equipe na competição foi Jobe, irmão de Jude Bellingham - que foi eleito o melhor jogador jovem da competição.

A final, disputada no estádio mais icônico da Inglaterra, vai trazer os nervos à tona ao torcedor. O vencedor vai garantir uma renda extra de 220 milhões de libras (aproximadamente 1.7 bilhão de reais) com receitas esportivas e de transmissão para a próxima temporada, enquanto o perdedor terá que disputar a segunda divisão por mais um ano.

Do lado do Sheffield, um tabu. Nas últimas cinco finais de play-off, a equipe não conseguiu vencer nenhum e amargurou a segunda divisão no ano seguinte todas as vezes. Já o Sunderland não fica muito atrás. Esta será a terceira final de play-off disputada pela equipe. Nas duas primeiras, duas derrotas - a última foi em 1997/98.

Como funcionam os play-offs de acesso na Inglaterra?

Na EFL Championship, a segunda divisão da Inglaterra, 24 equipes buscam a classificação para a elite. Dessas, as duas primeiras garantem o acesso automático. A equipe que termina em terceiro joga contra o sexto colocado, e o time que termina em quarto joga contra quem termina em quinto, formando assim as semifinais dos play-offs. A final é disputada em Wembley, e só a equipe campeã se junta aos dois primeiros colocados para jogar a Premier League da temporada seguinte - ao todo, três clubes sobem.

Sunderland, adversário do Sheffield na final, já jogou a Premier League muitas vezes (Foto: Reprodução)

Nesta edição da competição, Leeds e Burnley ficaram com 100 pontos e terminaram em primeiro e segundo, respectivamente. Essas equipes já estão garantidas na próxima edição da Premier League. O Sheffield terminou em terceiro, e eliminou o Bristol City - sexto colocado - na semifinal. Já o Sunderland terminou na quarta colocação e eliminou o Coventry City - quinto colocado - na semifinal.

