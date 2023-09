Shakhtar Donetsk e Porto estreiam na Champions League, nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília). A partida válida pela fase de grupos do torneio europeu será no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha.



Onde assistir a Shakhtar Donetsk e Porto?



O duelo será transmitido com exclusividade no HBO Max, serviço de streaming da Warner Bros. Discovery.



+ Já pensou em ser um gestor de futebol? Participe da nossa Masterclass com Felipe Ximenes e descubra oportunidades