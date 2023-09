O AZARÃO?

O Newcastle, apesar de ter menos tradição na Champions do que os demais times da sexta chave (Borussia Dortmund e PSG completam o grupo), vive um momento ótimo dentro do campo. Sob a batuta de Eddie Howe, os Magpies tiveram jornada positiva na Inglaterra em 2022-23, amargando o vice da EFL Cup, mas retornando ao principal torneio continental depois de queda ainda nos play-offs de 2003-04. Quem vem se destacando na equipe são os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, peças comuns no esquema de Howe e nomes presentes na Seleção Brasileira neste ano.