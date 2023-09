DÁ PARA SONHAR?

O Borussia Dortmund, por sua vez, vem de uma grande decepção na Bundesliga de 2022-23 e parece ter pouco fôlego neste início de temporada. Até o momento, apesar da invencibilidade, são duas vitórias e dois empates, tropeçando nos pouco relevantes Bochum e Heidenheim. Caindo no grupo da morte (Milan e Newcastle completam o grupo F), certamente os aurinegros não têm o favoritismo por uma das vagas no mata-mata, mas apostam no bom trabalho coletivo implantado por Edin Terzic para sonhar com a classificação.