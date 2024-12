Seu Lance!: confira as melhores camisas de seleções disponíveis no segundo leilão

Você é um colecionador nato de itens esportivos raros ou está em busca de um manto do seu time que tenha uma grande representação histórica? O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, traz o segundo leilão do Seu Lance!, nosso site de leilões de camisas e itens históricos do futebol.

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! E você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontece o pregão ao vivo no Youtube do Lance!. Entre tantas opções, selecionamos três dicas para os amantes do futebol de seleções! Confira abaixo!

Argentina 2008

Camisa da Argentina de 2008 (Foto: Seu Lance!)

A camisa da Argentina de 2008, produzida pela Adidas em tamanho GG, é um marco de uma era vitoriosa da seleção. Com o clássico design em celeste e branco, o escudo imponente e as duas estrelas dos títulos mundiais, ela também celebra a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, liderada por uma geração brilhante com Messi e Riquelme. Em perfeito estado, esta peça é um tesouro para colecionadores e fãs do futebol argentino.

Alemanha 2000

(Foto: Seu Lance!)

A camisa da Alemanha de 2000, usada na Eurocopa, é um ícone histórico. Produzida pela Adidas em tamanho GG, combina o clássico design branco e preto com o escudo imponente e as três estrelas dos títulos mundiais. Marca de momentos marcantes, esta peça atemporal é um tesouro para colecionadores e fãs do futebol alemão.

Peru 2015 - Paolo Guerrero

(Foto: Seu Lance)

A camisa da seleção peruana de 2015, tamanho G, produzida pela Umbro e estampada com o número 9 de Paolo Guerrero, destaca-se pelo design predominantemente vermelho, com a icônica faixa diagonal branca, símbolo da tradição e identidade do futebol peruano. Este uniforme alternativo combina modernidade e história, representando a garra e o orgulho de uma seleção em constante busca por superação. Em 2015, Guerrero consolidava-se como o grande líder da equipe, sendo protagonista na campanha da Copa América daquele ano. Com gols decisivos e atuações brilhantes, ele guiou o Peru a um honroso terceiro lugar no torneio, reafirmando seu status como um dos maiores jogadores da história do país.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!