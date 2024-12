Falar do futebol mundial é adentrar uma rica história de diferentes culturas e paixões de torcedores que ultrapassam os limites da bola. A forma de viver o amor pelo que acontece nas quatro linhas está nos olhos, no coração e principalmente nas pesadas camisas personalizadas que você pode adquirir com o Seu Lance!.

É isso mesmo. A parceria do Lance! com o Alambrado pode lhe render mantos lendários de clubes e seleções do futebol mundial em leilão, e você pode fazer a sua oferta. Abaixo, listamos os trajes de gala que já estão disponíveis para você dar o Seu Lance! e tirar aquela onda com os amigos, além de carregar consigo a representação do manto de um jogador histórico.

Seu Lance!: as camisas do futebol sul-americano disponíveis para você

(Foto: Seu Lance! - Barcelona)

TIME: Barcelona (ESP)

ANO: 2006/2007

NOME: Deco

NÚMERO: 20

TAMANHO: GG

HISTÓRIA DO MANTO

A temporada 2006/07 do Barcelona foi marcada pelo talento e criatividade de um elenco estrelado, em que Deco brilhou como um dos protagonistas no meio-campo. O manto culé desse período destacou-se por sua elegância, com as tradicionais listras verticais azul e grená ganhando um tom vibrante, além do escudo do clube e o logo da Nike em destaque. Foi utilizada na final do Mundial de Clubes contra o Internacional.

Seu Lance! - Corinthians

TIME: Corinthians (BRA)

ANO: 1993

NOME: Giba

NÚMERO: 2

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa do Corinthians de 1993, usada pelo lendário jogador Giba, é uma verdadeira relíquia que remonta a uma das temporadas mais memoráveis da história do clube paulista. Usada na época de ouro do clube, a camisa consolida a exposição do Corinthians no cenário nacional e internacional. Na temporada, o Timão ficou e segundo lugar no Paulistão, em segundo no Rio-São Paulo e chegou na segunda fase do Brasileirão.

TIME: Corinthians (BRA)

ANO: 1995

NOME: -

NÚMERO: 7

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa do Corinthians de 1995, modelo torcedor com o número 7 de Marcelinho Carioca, é um símbolo de uma geração vitoriosa e carismática do clube. Produzida pela Penalty, destaca o tradicional branco e preto, representando a identidade corinthiana. O número 7, associado ao talento inconfundível de Marcelinho, ídolo eterno do clube, torna a peça única. Com escudo bordado e em condição impecável, a camisa é mais que um uniforme: é uma memória viva das conquistas e da paixão alvinegra que marcou o futebol brasileiro.

(Foto: Seu Lance! - Flamengo)

TIME: Flamengo (BRA)

ANO: 2014

NOME: Éverton

NÚMERO: 22

TAMANHO: M

HISTÓRIA DO MANTO

Em 2014, o Flamengo iniciou com esperanças de ser campeão. Além da volta de Éverton, a diretoria se esforçou para fechar com nomes como Elano e Alecsandro. O Rubro-Negro se sagrou campeão do Campeonato Carioca, derrotando o Vasco, com o gol de Márcio Araújo nos acréscimos. O clube também disputou a Libertadores, onde parou na fase de grupos e ficou na décima colocação do Brasileirão. Éverton foi um dos jogadores mais queridos pela torcida durante a sua passagem pelo Flamengo, e recebeu o apelido de "motorzinho".

(Foto: Seu Lance! - hamburgo)

TIME: Hamburgo (ALE)

ANO: 2014

NOME: Holtby

NÚMERO: 18

TAMANHO: M

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa do Hamburgo de 2014, no modelo jogador e usada pelo talentoso meio-campista Lewis Holtby, é uma peça que remonta a um momento de grande luta e superação para um dos clubes mais históricos da Alemanha. Essa camisa carrega o peso de uma temporada desafiadora, em que o Hamburgo, um dos poucos clubes que nunca havia sido rebaixado da Bundesliga, batalhava para manter sua permanência na elite do futebol alemão. Ela é um símbolo de resiliência, de um clube que, apesar das adversidades, não abriu mão de sua tradição. O escudo do Hamburgo, com a emblemática sigla HSV, representa toda a história de um time que sempre esteve entre os grandes do futebol europeu. Em 2014, essa peça se tornou um emblema de uma temporada de luta e superação, marcada por momentos de tensão e glória.

(Foto: Seu Lance! - Lazio)

TIME: Lazio (ITA)

ANO: 2013

NOME: Hernanes

NÚMERO: 8

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa da Lazio de 2013, produzida pela Macron e usada por Hernanes, reflete um momento marcante da história do clube. Em tons de azul celeste, ela simboliza a conquista da Copa da Itália, com a vitória épica sobre a Roma no histórico Derby della Capitale, no Estádio Olímpico.Hernanes, o "Profeta", brilhou nessa temporada com sua técnica refinada e gols decisivos, consolidando-se como ídolo da torcida. Elegante e fiel à tradição, a camisa celebra uma vitória inesquecível e reafirma a paixão de uma torcida que vive intensamente a grandeza do clube romano.

(Foto: Seu Lance! - Lokomotiv)

TIME: Lokomotiv (RUS)

ANO: 2018

NOME: Fernandes

NÚMERO: 4

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa roxa do Lokomotiv Moscou de 2018, tamanho G, produzida pela Under Armour e usada por Manuel Fernandes na Champions League, é um marco de elegância e superação no futebol russo. Representando o retorno do clube à elite europeia como campeão nacional, a peça reflete a ambição e o espírito competitivo de uma equipe determinada a brilhar entre os gigantes.

Seu Lance! - Manchester City

TIME: Manchester City (ING)

ANO: 2012

NOME: Clichy

NÚMERO: 22

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa do Manchester City de 2012, usada por Gaël Clichy na Premier League, é um ícone da temporada histórica em que o clube conquistou a Premier League. Com seu design clássico, ela simboliza a ascensão dos Citizens como potência do futebol inglês. Naquela temporada, o título foi decidido de maneira épica com o gol de Sergio Agüero nos acréscimos. Clichy, parte essencial daquela equipe, contribuiu com sua solidez defensiva. Produzida pela Umbro, a camisa combina tradição e modernidade, celebrando o início de uma nova era vitoriosa para o Manchester City.

Seu Lance! - Manchester City

TIME: Manchester City (ING)

ANO: 2011

NOME: Owen Hargreaves

NÚMERO: 20

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa do Manchester City de 2011, usada por Owen Hargreaves, é um marco na transformação do clube. Produzida pela Umbro, com o clássico azul celeste, ela representa a ascensão dos Citizens sob o comando de Roberto Mancini, consolidando sua presença na elite do futebol inglês. Hargreaves, com sua experiência e técnica, chegou após um período de lesões, contribuindo para uma equipe que começava a sonhar com títulos maiores.

Seu Lance! - Peru

TIME: Peru

ANO: 2015

NOME: Guerrero

NÚMERO: 9

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

A camisa da seleção peruana de 2015, tamanho G, produzida pela Umbro e estampada com o número 9 de Paolo Guerrero, destaca-se pelo design predominantemente vermelho, com a icônica faixa diagonal branca, símbolo da tradição e identidade do futebol peruano. Este uniforme alternativo combina modernidade e história, representando a garra e o orgulho de uma seleção em constante busca por superação. Em 2015, Guerrero consolidava-se como o grande líder da equipe, sendo protagonista na campanha da Copa América daquele ano. Com gols decisivos e atuações brilhantes, ele guiou o Peru a um honroso terceiro lugar no torneio, reafirmando seu status como um dos maiores jogadores da história do país.

