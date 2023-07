A pré-temporada do PSG começa com um amistoso no CT de Poissy contra o recém-promovido Le Havre, no dia 21 de julho. Depois, o clube inicia uma turnê no Japão, entre os dias 22 de julho e 2 de agosto, quando enfrentarão o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e o Cerezo Osaka, nos dias 25 e 28 de julho. O Paris também enfrenta a Inter de Milão, vice-campeão da Europa, no dia 1º de agosto.