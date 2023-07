O Al-Hilal, time treinado pelo técnico Jorge Jesus, mira a contratação do meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic, que atua na Lazio. De acordo com o jornal italiano "Corriere Dello Sport", o clube saudita fez uma proposta no valor de 40 milhões de euros (R$ 213 milhões, na cotação atual) pelo atleta e a equipe romana aceitou a oferta.