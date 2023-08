O Al-Ahli venceu o Al Khaleej por 3 a 1 no estádio Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium nesta quinta-feira (17), em jogo válido pela segunda rodada da Saudi Pro League. O brasileiro Roger Ibañez, revelado pelo Fluminense, abriu o placar no começo do jogo, e o argelino ex-Manchester City Riyad Mahrez ampliou. Hamzi diminuiu e anotou o único do time da casa. Nos acréscimos, o Ahli ainda fez mais um com Al-Nabet. Roberto Firmino, que se lesionou no treino na última quarta-feira, ficou de fora do jogo.