No Brasil, Jefferson atuou profissionalmente apenas no Iporá, de Goiás. O brasileiro fez praticamente toda a sua carreira na Europa, principalmente em Portugal. Além de atuar como volante, o jogador também pode jogar de zagueiro. Jefferson já fez a sua estreia com a camisa do Al-Qaisumah, na partida de abertura da segunda divisão, contra o Al-Najma. O duelo terminou empatado em 0 a 0. O brasileiro avaliou a sua estreia e projetou a temporada.