Sem clube, José Mourinho define objetivo na carreira e abre as portas para o futebol saudita: ‘Nunca diga nunca’

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 16:51 • Redação do Lance!

Após ser demitido da Roma em janeiro, José Mourinho está em busca de um novo um trabalho aos 61 anos. Em exclusiva ao jornalista Fabrizio Romano, o português foi questionado sobre quais serão seus próximos passos na carreira e definiu seu novo objetivo: treinar uma seleção nacional. Além disso, o 'Special One' se mostrou aberto a uma futura ida ao futebol saudita.

Sobre o interesse em treinar seleções, Mourinho não definiu desejo em trabalhar em nenhum país específico: 'Talvez depois da Copa América, Eurocopa ou Copa Africana de Nações, eu possa assumir uma seleção.'

Antes de contratar Dorival Jr, rumores apontavam José Mourinho como um dos candidatos ao cargo de treinador da Seleção Brasileira.

Já em relação ao interesse no futebol saudita, Mourinho afirmou a importância do compatriota Cristiano Ronaldo no futebol do país. O português ainda revelou que já foi alvo de propostas da Arábia Saudita. Veja:

- Cristiano Ronaldo abriu uma porta e mostrou às pessoas que é possível estar lá, vivenciar e curtir por um país que quer ser relevante. Quando recebi a proposta da Arábia Saudita, era economicamente bom, porém, era mais importante que eu ficasse na Roma.

José Mourinho não escondeu que, no tempo certo e nas condições ideais, aceitaria uma proposta para treinar na liga do país. Atualmente, o treinador está na Arábia Saudita, mas esclareceu que é apenas por razões pessoais.

- A experiência me ensinou a nunca dizer nunca. Porém, se você perguntar o motivo de eu estar aqui (na Arábia Saudita), é para estar com amigos, curtindo boxe e Fórmula 1, não assinando com qualquer clube. Vou decidir meu futuro da melhor forma até o final da temporada.'