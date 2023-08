De acordo com a emissora de rádio local "COPE", as jogadoras campeãs com a camisa da Roja estão sentindo um certo medo em relação aos futuros acontecimentos. O discurso de Rubiales, em assembleia realizada nesta manhã de sexta, acabou expondo as atletas, já que o mandatário disse que o beijo foi consentido, a relação entre a delegação era muito boa e que nada disso o levaria a renunciar de seu cargo.