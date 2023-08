Acelino Popó Freitas, o Popó, lenda do boxe brasileiro, vai lutar contra uma figura pouco conhecida dos fãs do esporte. O tetracampeão mundial vai enfrentar Junior Dublê, que é sósia de Vin Diesel e ficou conhecido pelo público por suas participações em pegadinhas. O confronto será no próximo dia 26, na terceira edição do Fight Music Show, em São Paulo.