Mesmo com a igualdade no placar, a Costa do Marfim seguiu pressionando a Nigéria. E a persistência foi recompensada com um gol na reta final do jogo: Jean Seri partiu para cima do marcado em jogada pelo lado esquerdo e fez o cruzamento, desviado por Haller, o herói da conquista da Costa do Marfim.