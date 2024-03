Muniz celebra lindo gol pelo Fulham (Foto: Reprodução / Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 15:14 • Sheffield (ING)

Rodrigo Muniz, centroavante ex-Flamengo, vem mostrando futebol de alto nível na Premier League. Neste sábado (30), com a camisa do Fulham, o brasileiro marcou um lindo gol de voleio nos acréscimos do segundo tempo, e empatou o confronto com o Sheffield United em 3 a 3, em pleno Bramall Lane.

Na web, torcedores rubro-negros que acompanhavam o jogo do Campeonato Inglês foram a loucura com o tento acrobático do camisa 19. Houve até quem relembrasse momentos de Muniz em sua jornada no Brasil.

Os números também comprovam a grande fase de Rodrigo na Inglaterra. Nos últimos oito jogos de Premier League, são oito gols e uma assistência, tendo finalizado 37 vezes, e convertido 100% das chances claras que teve para marcar.

Muniz foi comprado pelo Fulham em 2021, depois de viver meses de ótimo futebol no Flamengo. A transação custou 8 milhões de euros aos cofres londrinos (R$ 50,7 milhões na cotação da época), e o clube carioca ainda reteve 25% dos direitos do atleta, que podem render mais lucros em possível venda futura.

Rodrigo Muniz, ex-jogador do Flamengo, acerta lindo voleio para balançar as redes pelo Fulham na Premier League (Foto: Reprodução / X)