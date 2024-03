Norris freia empolgação com desempenho da McLaren na F1: ‘Temos muito a melhorar’

Lando Norris reconhece margem para evolução da McLaren na temporada (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/03/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris conquistou um pódio para a McLaren no GP da Austrália e viu a equipe disparar na frente da Mercedes na briga pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Porém, apesar da boa fase do time, que ainda viu Oscar Piastri terminar a corrida de casa no quarto lugar, o piloto britânico reconheceu que a esquadra de Woking ainda tem muito a melhorar.

A McLaren terminou a última temporada da Fórmula 1 com o quarto lugar no Mundial de Construtores, mas claramente tinha o segundo melhor carro do grid e, por isso, as expectativas estavam altas para 2024. Porém, o time liderado por Andrea Stella viu a McLaren dar um salto no desempenho e tomar o posto de segunda força.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de ter celebrado o bom momento da McLaren, Lando Norris conteve a empolgação e reconheceu que a equipe ainda pode melhorar o MCL38 em diferentes pontos.

- No geral, estou muito feliz. Posso ser mais feliz? Sim. Todos nós podemos? Sim, porque queremos sempre mais, queremos sempre brigar pelas primeiras posições. Mas acho que começamos a temporada em uma posição muito boa e sabemos que temos muito para melhorar em diversas áreas - disse Norris.

- Se você pensar em 12 meses atrás, era uma situação muito, muito diferente. Mas nós superamos nossos rivais e demos um grande passo. Mas quanto mais perto do topo, mais difícil é para conseguir uma grande evolução, mas ainda temos muitas coisas para fazer. Portanto, estou feliz com o passo que demos como equipe. E estou muito feliz com a ética de trabalho e o esforço que todos estão fazendo para tentar continuar - finalizou o titular da McLaren.

➡️ Mecânico-chefe de Verstappen deixa Red Bull para se juntar a outra equipe na F1

Após o pódio na Austrália, Norris foi a 27 pontos e é sexto colocado no Mundial de Pilotos. A McLaren tem 55 tentos e é a terceira entre os construtores. A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.