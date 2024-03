Diallo celebra gol da vitória do United (Photo by Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 15:17 • Manchester (ING)

Em um dos melhores clássicos do futebol inglês nos últimos anos, o Manchester United venceu o Liverpool por 4 a 3, com direito a prorrogação, em Old Trafford, pelas quartas de final da FA Cup. Os gols dos Red Devils foram marcados por McTominay, Antony, Rashford e Diallo, enquanto Mac Allister, Salah e Elliott balançaram as redes pelos Reds.

Diallo chuta para marcar o gol da vitória do Manchester United sobre o Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com o resultado, a equipe de Erik ten Hag garantiu vaga na semifinal - se juntando aos gigantes Manchester City e Chelsea e ao azarão Coventry City -, no que deve ser a última esperança de título do clube nesta temporada. Já os comandados de Jürgen Klopp voltam suas atenções para a corrida pela conquista da Premier League e a disputa de mata-mata da Europa League.

Na primeira etapa, sem muita demora, o Manchester United abriu o placar. Vivendo fase goleadora, o volante McTominay pisou na área; pelo lado esquerdo, Rashford serviu Garnacho, o argentino parou em Kelleher, mas a bola procurou o escocês, que empurrou com o gol aberto para o fundo das redes.

A virada do Liverpool viria nos minutos finais da etapa inicial. Primeiro, aos 44', o zagueiro Quansah arrancou até sua área ofensiva e tocou para Darwin Núñez; o uruguaio fez o pivô, e Mac Allister finalizou, contando com desvio para superar Onana. Três minutos depois, Darwin recebeu pela esquerda da área, chutou para um milagre do goleiro camaronês, mas Salah pegou sobra e bateu de direita para calar o Old Trafford. Ao menos, momentaneamente.

Tendo chances de matar a partida no segundo tempo, o time de Jürgen Klopp não foi capaz de converter as oportunidades, e foi castigado no final por um herói, de certa forma, improvável. O brasileiro Antony, voltando a ter chances com Erik ten Hag, pegou sobra de chute errado de Garnacho e, mesmo de costas para o gol, bateu girando o corpo e acertou o cantinho da meta de Kelleher.

O gás adicional do United, porém, não durou muito no tempo extra. Já no fim dos 15' iniciais da prorrogação, o jovem lateral Conor Bradley limpou a marcação e serviu outra cria de Anfield: Harvey Elliott, que bateu de fora da área e contou com desvio em Eriksen para recolocar os Reds em vantagem.

A segunda metade da prorrogação devolveu o desespero no United, que partiu para cima. Maguire teve boa chance, mas parou em Kelleher; já Marcus Rashford, que tinha perdido o gol da classificação no último lance do tempo regulamentar, recebeu toque com açúcar vindo de McTominay e bateu no canto, sem chances para o goleiro irlandês, igualando o embate.

No apagar das luzes, quando tudo indicava uma disputa de pênaltis, veio o golpe de misericórdia. Elliott perdeu a bola em sobra de escanteio, Garnacho armou o contra-ataque e serviu Diallo. A jovem aposta de Erik ten Hag balançou o corpo e chutou sem força, mas com direção precisa o suficiente para fazer a bola beijar a trave e balançar as redes do Old Trafford pela sétima vez. Desta vez, de forma definitiva.

