Giovani celebra vitória do Al-Sadd sobre o Al-Gharafa pela Superliga do Catar

Al-Gharafa e Al-Sadd se enfrentaram nesta quinta-feira (27), valendo a primeira colocação da Superliga do Catar. A equipe visitante, que tem o brasileiro Giovani como um dos principais jogadores, goleou o adversário por 4 a 0 e assumiu a liderança do torneio, com 37 pontos em 17 rodadas, deixando os donos da casa com 34, em terceiro. Na vice-liderança está o Al-Duhalil, com 35 pontos, mas com um jogo a menos, que será disputado nessa sexta-feira.

O Al-Sadd é o atual campeão do torneio e levantou o troféu quatro vezes nos últimos seis anos. Mesmo jogando fora de casa, contra um adversário que havia vencido os últimos três jogos em seus domínios, não tomou conhecido e aplicou uma goleada. Afif, no primeiro tempo, abriu o placar. E Rafa Mujica, com um hat-trick na segunda etapa, completou.

O brasileiro Giovani é um dos principais nomes da equipe. A partida de hoje foi a de número 19 do atacante pelo time catari. Ele falou sobre a importância da vitória em um confronto direto pela ponta da tabela e para a sequência da temporada.

— Essa foi uma vitória maiúscula da nossa equipe, que serve para a gente ganhar muita confiança e moral para a sequência. Enfrentamos um adversário muito forte, principalmente jogando dentro de casa, em um confronto direto, e construímos um resultado importante. Sabemos do tamanho dessa vitória, mas precisamos continuar focados para as próximas partidas. A briga pela ponta da tabela está muito boa, ponto a ponto, e precisamos estar concentrados em cada jogo. Agora precisamos virar a chave, pois teremos um confronto duro pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia e esse torneio é um dos nossos objetivos na temporada — afirmou.

O Al-Sadd volta a campo no dia 3 de março, às 15h (de Brasília), para a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, fora de casa, contra o Al Wasl, dos Emirados Unidos. O jogo da volta será no dia 10, no Catar.

