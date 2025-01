Rooney aceita emprego improvável após deixar lanterna da Série B inglesa

Após ser demitido do Plymouth Argyle, no dia 31 de dezembro, o ex-jogador e agora técnico Wayne Rooney foi contratado para dar treinos em um hotel de luxo em Dubai. As sessões de treino estão programadas para começarem no mês quem. A informação é do tabloide "The Mirror".

Entenda o novo emprego de Rooney

Rooney vai liderar sessões de treino, no Jumeirah Beach Hotel, em Dubai. O nome do projeto é "Train With Wayne". Os exercícios ocorrerão por sete dias para uma família de quatro pessoas, por um valor de 7.500 libras (cerca de 55.000 reais, na cotação atual).

Vale ressaltar que as sessões estão programadas para ocorrer durante o período letivo de fevereiro. A esposa de Rooney, Coleen, e seus quatro filhos - Kai, Klay, Kit e Cass - poderiam se juntar a ele em Dubai.

Rooney com técnico

O craque inglês teve passagens por Derby, DC United, Birmingham e Plymouth Argyle. Durante seu tempo no Plymouth, Rooney comandou 25 partidas, das quais seu time venceu cinco, empatou seis e perdeu 14.

