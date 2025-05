Após a eliminação na Champions League, Ronald Araújo foi alvo de diversas críticas sobre a sua atuação. Apontado como um dos culpados pela derrota do Barcelona, o zagueiro se irritou com uma pergunta de um jornalista, que questionou o desempenho do atleta. Para além, o jogador decidiu limitar os comentários de suas postagens nas redes sociais, pois estava recebendo diversas mensagens ofensivas de torcedores.

Entrando no decorrer do jogo, Araújo substituiu Iñigo Martínez no segundo tempo. O uruguaio jogou a reta final do jogo e a prorrogação, tornando-se um dos personagens do jogo, pois esteve presente no gol de empate, marcado por Acerbi, e no gol da vitória feito por Frattesi. Na coletiva pós-jogo, o zagueiro foi questionado sobre sua atuação e respondeu de forma acintosa.

- Você acha que me faltou força? Na primeira, eu estou marcando ele; é sorte do atacante ele colocar a bola ali. Estou na frente... E na outra, é óbvio que sou muito forte no um contra um e preciso ser melhor lá. Mas no futebol, se ele cobrir, você consegue resolver essa jogada - respondeu o jogador.

Jogador desativou os comentários em redes sociais após críticas

A atuação de Ronald Araújo foi suficiente para o jogador receber uma onda de ataques nas redes sociais. Com pedidos para que o uruguaio saísse do Barcelona, o zagueiro decidiu limitar os comentários de suas postagens. Além das críticas à partida de Araújo, os fãs também lembraram da expulsão contra o PSG, nas quartas de final da edição passada da Champions League, onde o Barcelona foi afetado com a punição do jogador e acabou eliminado.

Ronaldo Araújo e Taremi disputando a bola no confronto entre Inter de Milão e Barcelona, pela Champions League. (Foto: Piero Cruciatti/AFP)