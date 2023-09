!OLHA O ROMARINHO! O Al-Ittihad venceu o Al Fateh de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira (21), em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. O atual campeão da Saudi Pro League saiu atrás no placar, com gol de Saâdane, mas virou a partida com Romarinho e N'Golo Kanté. Principal astro do time, o francês Karim Benzema foi desfalque do Al-Ittihad.