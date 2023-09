Com o resultado, o Liverpool chega aos três pontos e assume a liderança do Grupo E de forma isolada, visto que Union St. Gilloise e Toulouse ficaram no empate em 1 a 1, enquanto o LASK cai para a lanterna. Os Reds voltam à campo pela Liga Europa no dia 5 de outubro, em Anfield contra o St. Gilloise. Já o LASK encara o Toulouse na França, no mesmo dia.