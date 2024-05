Romarinho vai deixar o Al-Ittihad após 6 anos de clube







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 16:23 • Jidá (SAU)

A emoção tomou conta da despedida de Romarinho e Marcelo Grohe do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. No último jogo da equipe dentro de casa pelo Campeonato Saudita desta temporada, os brasileiros receberam uma bela homenagem e Romarinho não conteve as lágrimas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



Assista ao momento:

Romarinho foi contratado pelo Al-Ittihad em 2018, vindo do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Em seis anos de clube, o camisa 90 soma 105 gols e 29 assistências em 226 jogos, incluindo um título do Campeonato Saudita e uma Supercopa, ambos em 2022/23.



Lucas Paquetá é denunciado pela Federação Inglesa por má conduta em relação a apostas



Contratado em 2019 após construir toda a carreira no Grêmio, Marcelo Grohe se despede do Al-Ittihad, aos 37 anos. O goleiro teve passagem importante pela equipe de Jidá, mas perdeu espaço na atual temporada, e por pouco não trocou o clube pelo Al-Shabab.



➡️ Atlético de Madrid deseja a contratação de três jogadores do Barcelona; veja os nomes



O Al-Ittihad está reformulando o elenco para a próxima temporada. Sem títulos em 2023/24, o clube está dispensando jogadores em fim de contrato, e deve buscar novos reforços na janela de transferência. Assim como Romarinho e Marcelo Grohe, o treinador Marcelo Gallardo também faz parte da lista dos que não vão seguir em Jidá.



A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!