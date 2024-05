Itália anuncia lista de convocados para a Eurocopa 2024

Italiano foram campeões da Euro em 2021, realizada na Inglaterra







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 11:11 • Itália

A Itália divulgou, nesta quinta-feira (23), a pré-lista dos convocados pelo técnico Luciano Spalletti para a Eurocopa, que será disputada na Alemanha. A maior competição entre seleções do continente europeu inicia no dia 14 de junho, e a Itália, atual campeã, vai em busca do bicampeonato consecutivo.

Melhor jogador da última Euro, Gianluigi Donnarumma vai em busca do bicampeonato (Photo by FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP)



Para a disputa do torneio, Luciano Spalletti, treinador da Itália, convocou 30 jogadores na pré-lista. No dia 6 de junho, o técnico fará o anúncio final, com os 26 atletas que vão disputar a Euro 2024.

Confira a convocação da Itália para a Euro: