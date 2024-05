Atlético de Madrid deseja a contratação de três jogadores do Barcelona; veja os nomes

Atlético de Madrid mira Barcelona para a próxima temporada (JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 16:29 • Madri (ESP)

Restam pouco menos de duas semanas para o fim da temporada europeia e a janela de transferências está ganhando movimentações. Sem títulos em 2023/24, o Atlético de Madrid mira a contratação de três jogadores do Barcelona, reforçando o movimento dos últimos anos.

Recentemente, os rivais têm trocados jogadores que não são aproveitados no momento, como foi o caso de Griezmann, Memphis Depay, Suárez, João Félix, entre outros. De acordo com o portal 'Fichajes', o time de Diego Simeone vai tentar levar Marcos Alonso, Iñigo Martínez e Ferran Torres para a capital espanhola.

➡️ Xabi Alonso demonstra preocupação para a final da Liga Europa: ‘Um dos adversários mais difíceis’

Entre os três nomes, Marcos Alonso é o mais cotado para ser contratado pelo Atlético de Madrid. O lateral-esquerdo é visto como peça fundamental para a próxima temporada e está com contrato próximo do fim, válido até junho deste ano.

Com contrato até 2025 e titular em alguns momentos, Iñigo Martínez encontra dificuldades no setor defensivo por conta da disputa pela posição, mas a transferência do jogador não é vista com facilidade.

A terceira opção é Ferran Torres, que mais desperta interesse da torcida do Atlético de Madrid. O atacante, de 24 anos, tem vínculo com o Barcelona até 2027, e deve ter a saída concretizada na próxima temporada por falta de oportunidades.

Os catalães esperam receber propostas para analisarem e buscarem recuperar o investimento de cerca de 55 milhões de euros no jogador, em 2022. Segundo a imprensa europeia, Diego Simeone avalia a contratação do camisa 7 com potencial para fortalecer o ataque madrilenho.

FUT INTERNACIONAL