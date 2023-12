A Roma enfrenta o Napoli pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, neste sábado (23). Os times estão separados por apenas dois pontos, com vantagem para o time napolitano, e brigam diretamente por posição na tabela. A partida será realizada às 16h45 (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN, na televisão fechada e Star +, no streaming.