A Roma enfrenta um início de temporada desafiador no Campeonato Italiano. Após conquistar a Conference League na temporada 2021/22 e chegar à final da Europa League na temporada seguinte, o time da capital italiana está atualmente na 16ª posição da tabela, com apenas cinco pontos em seis jogos disputados. Essa colocação está muito aquém das expectativas para um clube com um histórico tão rico. Com três derrotas já acumuladas, a equipe comandada por José Mourinho precisa de uma rápida recuperação para evitar complicar ainda mais sua situação no campeonato e para se aproximar das primeiras posições, onde estão os principais contendores pelo título italiano.



