Com o resultado, a Roma assume a vice-liderança do Grupo G, com os mesmos seis pontos do Slavia Praha, líder. Por sua vez, o Servette segue zerado no grupo, assim como o Sheriff, da Moldávia, e amarga a lanterna. A Roma volta a campo no próximo domingo (8) fora de casa contra o Cagliari às 13h (de Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Servette visita o FC Lugano, pela Liga Suíça, às 9h15 (de Brasília).