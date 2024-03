Rodrygo diz que Mbappé está próximo do Real Madrid e responde sobre titularidade: ‘Será um problema feliz’

Rodrygo marca duas vezes e Real Madrid vence Athletic Bilbao, pela La Liga (Divulgação/RealMadrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 19:26 • Madrid (ESP)

Autor dos dois gols da vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, neste domingo (31), pela 28ª rodada da La Liga, Rodrygo vive grande fase na carreira, mas pode ter a titularidade comprometida na próxima temporada.

Cotado para ser contratado pelo time merengue, Mbappé está perto de ser anunciado pelos espanhóis. O atacante francês tem contrato com o PSG até junho deste ano e comunicou a diretoria sobre o desejo de deixar Paris.

Com a provável chegada de Mbappé, o ataque do Real Madrid vai contar, além do francês, com Rodrygo, Vinícius Júnior e também com o brasileiro Endrick, do Palmeiras.

Após a partida, Rodrygo concedeu entrevista e respondeu sobre a transferência do artilheiro do Paris Saint-Germain, afirmando que está próximo de acordo com as notícias.

- Mbappé no Real? Acho que está próximo porque é o que dizem os jornalistas, confio em vocês! Mas não sei o que está acontecendo - disse.

- Se Mbappé vier, ficarei no banco? Será um problema feliz para o técnico (Ancelotti). Estou focado apenas no Real Madrid - destacou.

O time merengue volta a entrar em campo no dia 9 de abril, contra o Manchester City, pelo primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

