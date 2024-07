Torcedores fazem pedido a Dorival Jr após título da Espanha na Eurocopa: ‘É simples’

Dorival Jr foi eliminado com a Seleção Brasileira nas quartas da Eurocopa (Foto : Staff Images/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Com 17 anos recém-completados, Lamine Yamal foi um dos destaques da Espanha na conquista da Eurocopa. O craque fez grande jogada no gol de Nico Williams contra a Inglaterra. Nas redes sociais, torcedores fizeram um comparativo do jovem com Estevão, que tem brilhado com a camisa do Palmeiras.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a mesma idade de Yamal, Estevão tem encantado o futebol brasileiro com as atuações pelo Palmeiras. Internautas opinaram que o jogador já deveria ter recebido uma oportunidade na Seleção Brasileira. Na atual temporada, o jovem marcou sete gols e deu sete assistências em 27 partidas.

Veja os comentários nas redes sociais: