Papa Francisco: ‘Até com uma bola de trapos você pode fazer milagres’

A federação italiana homenageou o Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, lembrando de uma frase que o pontífice falou à seleção do país em 2019: "Até com uma bola de trapos você pode fazer milagres". A declaração de Francisco era em agradecimento aos jogadores, que um dia antes haviam visitado o Hospital Pediátrico Bambino Gesù, em Roma, para fazer a doação de um aparelho de quantificação de células tumorais, além de entregar bolas para as crianças.

— A única coisa que uma criança entende, e que nós começamos a entender quando estamos diante de uma criança: a linguagem da ternura. Eu sei que vocês (seleção italiana) estiveram lá com eles. Obrigado por esse gesto de ternura — disse o Papa Francisco na ocasião.

— Talvez mais de um de vocês tenha chorado sozinho depois. Talvez sim. A ternura sempre nos trai! Faz-se um gesto de ternura e depois chora-se às escondidas, porque é assim mesmo! A vida é assim — continuou o Sumo Pontífice.

Depois, o Papa Francisco falou sobre a importância da entrega de bolas de futebol para as crianças. Foi nesse momento que ele declarou a célebre frase.

— A bola tem uma atração. Lembro-me que havia uma pequena praça a poucos metros da minha casa. A gente jogava lá, mas nem sempre tinha bola disponível, porque naquela época bola era de couro, era muito cara. Ainda não existiam as de plástico, ainda não existiam as de borracha… Havia a bola de pano. Até com uma bola de trapos você pode fazer milagres. E as crianças de Moçambique, quando eu estive lá, me trouxeram uma bola feita de trapos. Eles jogam assim. É importante ter uma bola ali, não importa o que aconteça, porque eles vão correr atrás dela.

Frase do Papa Francisco originou projeto social com foco no futebol

Mais do que uma declaração, a frase do Papa Francisco inspirou o projeto "Jubileu-Pelota de Trapo", uma iniciativa entre a Igreja Católica e a federação italiana. O programa inclui um curso de formação destinado a jovens treinadores de futebol das paróquias da diocese de Roma. Lançada no início deste ano, a ação reúne cerca de 80 jovens treinadores e mais de 500 meninos e meninas, de 10 a 14 anos, de paróquias e escolas italianas.

Além das atividades que já acontecem, o projeto prevê uma grande cerimônia de encerramento em 15 de junho, na Praça São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco iria presidir o evento.

Em 2019, a visita da seleção italiana ao Papa aconteceu logo após a equipe nacional vencer a Grécia por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Roma e se classificar para a Eurocopa. Depois, a Itália acabaria vencendo o torneio continental, quebrando um jejum de 53 anos.