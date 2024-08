River Plate anuncia retorno de Marcelo Gallardo

(Foto: Juan MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 13:36 • Rio de Janeiro

O River Plate anunciou, nesta segunda-feira (5), o retorno de Marcelo Gallardo para o cargo técnico. O treinador argentino, ídolo da torcida por ter feito história como jogador e comandante da equipe, havia sido demitido do Al-Ittihad no início de julho.

Marcelo Gallardo deixou o River Plate em 2022, com a expectativa de assumir um trabalho no futebol europeu. Apesar de ter recebido propostas na Espanha e na França, o destino do técnico foi a Arábia Saudita, junto de Kanté, Benzema e Fabinho. A temporada sem títulos, entretanto, não cumpriu com as metas planejado pela diretoria. Ele foi desligado do clube no início desta temporada.

Sob o comando de Gallardo, foram 14 troféus em oito anos e meio, incluindo duas taças da Libertadores da América, campeonato de maior prestígio no futebol da América do Sul. O comandante é idolatrado pelos torcedores e tem até estátua no Monumental de Nuñez.

Técnico argentino treinava o Al-Ittihad, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

- Temos que recuperar a resposta de um time muito bom, que se sinta confiante e comece a disputar jogos importantes como o próximo sábado contra o Huracán, o que será uma boa medida para a Libertadores. O objetivo principal é a Copa Libertadores. - disse Gallardo.

Como jogador, Gallardo foi revelado e fez mais de 305 jogos com a camisa do River Plate. Ele foi um dos principais jogadores na conquista da Libertadores de 1996, além dos seis campeonatos argentinos.